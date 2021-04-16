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Степанов обіцяє “особливий режим” на свята

П'ятниця, 16 квітня 2021, 04:18
Степанов обіцяє “особливий режим” на свята

На травневі і великодні свята в Україні діятиме "особливий режим".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на "Україна 24"

Пряма мова Степанова: "Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей.

Британський і південноафриканський штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби".

Нагадаємо: З 24 лютого Україна повернулася до адаптивної моделі карантину. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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