Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Степанов обіцяє “особливий режим” на свята

П'ятниця, 16 квітня 2021, 04:18

На травневі і великодні свята в Україні діятиме "особливий режим".

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на "Україна 24"

Пряма мова Степанова: "Для нас важливо, щоб виконувались ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти за можливості, великі скупчення людей.

Британський і південноафриканський штами надагресивні, дуже важкий перебіг хвороби".

Нагадаємо: З 24 лютого Україна повернулася до адаптивної моделі карантину. Залежно від епідемічної ситуації, на території України в цілому або на території окремих регіонів буде встановлюватися "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мін’юст США почав перевірку російських компаній — перевірять і зв’язок зі спецслужбами РФ

Глави МЗС країн Балтії виступили зі спільною заявою після зустрічі в Києві

Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон-грата

Новини 15 квітня: надзвичайний стан у США через Росію, заяви дипломатів щодо ситуації на кордоні

Місто Хмельницький виграло приз ПАРЄ за просування європейських ідей

оновлено, відеоЗеленський анонсував нові санкції проти контрабандистів та законопроєкт про олігархів

Усі новини...
коронавірус
Франція перетнула межу в 100 тисяч загиблих від COVID-19
Україна хоче випробовувати ізраїльську вакцину від коронавірусу
"Червона" зона коронавірусу змістилася на схід України – ЦГЗ
Останні новини
04:18
Степанов обіцяє “особливий режим” на свята
03:44
Франція перетнула межу в 100 тисяч загиблих від COVID-19
02:43
Мін’юст США почав перевірку російських компаній — перевірять і зв’язок зі спецслужбами РФ
01:32
Байден про Росію: Зараз час для деескалації
00:46
МЗС Британії викликало посла РФ через нарощування військ
23:52
В Україну повертається тепло, але дощі залишаться
23:01
Глави МЗС країн Балтії виступили зі спільною заявою після зустрічі в Києві
22:28
Україна готова до повноцінного "нормандського формату", але його уникає Путін – МЗС
22:06
Новини економіки: НБУ різко підвищує ставку і погіршує прогноз зростання економіки
21:58
Глава Євроради пообіцяв Зеленському приїхати на саміт Кримської платформи
Усі новини...