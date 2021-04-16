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Степанов обещает "особый режим" на праздники

Пятница, 16 апреля 2021, 04:18

На майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать "особый режим".

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на "Украине 24"

Прямая речь Степанова: "Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей.

Британский и южноафриканский штаммы сверхагресивны, очень тяжелое течение болезни".

Напомним: С 24 февраля Украина вернулась к адаптивной модели карантина. В зависимости от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов будет устанавливаться "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

Темы: коронавирус


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