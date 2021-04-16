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У Франції заборонили секс з дітьми віком до 15 років

П'ятниця, 16 квітня 2021, 07:45

У четвер французький парламент ухвалив закон, який кваліфікує секс з дитиною у віці до 15 років як зґвалтування.

Джерело: Reuters

Деталі: Жоден дорослий не зможе зажадати згоди дитини віком до 15 років. Секс з дитиною, що не досягла цього віку, каратиметься тюремним ув'язненням – терміном до 20 років.

Зазначається, що вік згоди раніше становив 15 років, але у Франції прокурорам потрібно було довести, що статевий контакт був під примусом, щоб домогтися засудження за зґвалтування.

Деякі законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що вік згоди, нижче якого секс автоматично вважається зґвалтуванням, може криміналізувати сексуальні відносини зі згоди між неповнолітнім і особою, лише на кілька років старшою. Відтак, поправка "Ромео і Джульєтта" дозволяє сексуальні відносини між неповнолітнім і особою до п'яти років старшою. Пункт не застосовується в разі сексуального насильства.

Передісторія:

  • У Франції не було закону, згідно з яким дитина до певного віку вважається нездатною дати згоду на секс.
  • Уряд запропонував ухвалити закон, який забороняє особам менше 15 років давати згоду на статеві стосунки, у 2018 році. Рішення ухвалити закон пов'язане з двома гучними судовими справами - йдеться про двох дорослих чоловіків, яких звинуватили у статевих актах з 11-річними дівчатами. Як повідомлялося, французькі закони дозволили чоловікам уникнути звинувачення в зґвалтуванні.

Теми: Франція


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