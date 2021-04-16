У Франції заборонили секс з дітьми віком до 15 років
У четвер французький парламент ухвалив закон, який кваліфікує секс з дитиною у віці до 15 років як зґвалтування.
Джерело: Reuters
Деталі: Жоден дорослий не зможе зажадати згоди дитини віком до 15 років. Секс з дитиною, що не досягла цього віку, каратиметься тюремним ув'язненням – терміном до 20 років.
Зазначається, що вік згоди раніше становив 15 років, але у Франції прокурорам потрібно було довести, що статевий контакт був під примусом, щоб домогтися засудження за зґвалтування.
Деякі законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що вік згоди, нижче якого секс автоматично вважається зґвалтуванням, може криміналізувати сексуальні відносини зі згоди між неповнолітнім і особою, лише на кілька років старшою. Відтак, поправка "Ромео і Джульєтта" дозволяє сексуальні відносини між неповнолітнім і особою до п'яти років старшою. Пункт не застосовується в разі сексуального насильства.
Передісторія:
- У Франції не було закону, згідно з яким дитина до певного віку вважається нездатною дати згоду на секс.
- Уряд запропонував ухвалити закон, який забороняє особам менше 15 років давати згоду на статеві стосунки, у 2018 році. Рішення ухвалити закон пов'язане з двома гучними судовими справами - йдеться про двох дорослих чоловіків, яких звинуватили у статевих актах з 11-річними дівчатами. Як повідомлялося, французькі закони дозволили чоловікам уникнути звинувачення в зґвалтуванні.