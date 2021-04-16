У Франції заборонили секс з дітьми віком до 15 років

У четвер французький парламент ухвалив закон, який кваліфікує секс з дитиною у віці до 15 років як зґвалтування.

Джерело: Reuters

Деталі: Жоден дорослий не зможе зажадати згоди дитини віком до 15 років. Секс з дитиною, що не досягла цього віку, каратиметься тюремним ув'язненням – терміном до 20 років.

Зазначається, що вік згоди раніше становив 15 років, але у Франції прокурорам потрібно було довести, що статевий контакт був під примусом, щоб домогтися засудження за зґвалтування.

Деякі законодавці висловлювали побоювання з приводу того, що вік згоди, нижче якого секс автоматично вважається зґвалтуванням, може криміналізувати сексуальні відносини зі згоди між неповнолітнім і особою, лише на кілька років старшою. Відтак, поправка "Ромео і Джульєтта" дозволяє сексуальні відносини між неповнолітнім і особою до п'яти років старшою. Пункт не застосовується в разі сексуального насильства.

Передісторія: