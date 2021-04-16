Во Франции запретили секс с детьми в возрасте до 15 лет
В четверг французский парламент принял закон, который квалифицирует секс с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование.
Источник: Reuters
Детали: Никакой взрослый не сможет потребовать согласия ребенка в возрасте до 15 лет. Секс с ребенком, не достигшим этого возраста, будет наказываться тюремным заключением - сроком до 20 лет.
Отмечается, что возраст согласия ранее составлял 15 лет, но во Франции прокурорам нужно было доказать, что половой контакт был по принуждению, чтобы добиться осуждения за изнасилование.
Некоторые законодатели выражали опасения по поводу того, что возраст согласия, ниже которого секс автоматически считается изнасилованием, может криминализировать сексуальные отношения по согласию между несовершеннолетним и лицом, лишь на несколько лет старше. Следовательно, поправка "Ромео и Джульетта" позволяет сексуальные отношения между несовершеннолетним и лицом до пяти лет старше. Пункт не применяется в случае сексуального насилия.
Предыстория:
- Во Франции не было закона, согласно которому ребенок до определенного возраста считается неспособным дать согласие на секс.
- Правительство предложило принять закон, запрещающий лицам меньше 15 лет давать согласие на половые отношения, в 2018 году. Решение принять закон связано с двумя громкими судебными делами - речь идет о двух взрослых мужчинах, обвиненных в половых актах с 11-летними девочками. Как сообщалось, французские законы позволили мужчинам избежать обвинения в изнасиловании.