Во Франции запретили секс с детьми в возрасте до 15 лет

В четверг французский парламент принял закон, который квалифицирует секс с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование.

Источник: Reuters

Детали: Никакой взрослый не сможет потребовать согласия ребенка в возрасте до 15 лет. Секс с ребенком, не достигшим этого возраста, будет наказываться тюремным заключением - сроком до 20 лет.

Отмечается, что возраст согласия ранее составлял 15 лет, но во Франции прокурорам нужно было доказать, что половой контакт был по принуждению, чтобы добиться осуждения за изнасилование.

Некоторые законодатели выражали опасения по поводу того, что возраст согласия, ниже которого секс автоматически считается изнасилованием, может криминализировать сексуальные отношения по согласию между несовершеннолетним и лицом, лишь на несколько лет старше. Следовательно, поправка "Ромео и Джульетта" позволяет сексуальные отношения между несовершеннолетним и лицом до пяти лет старше. Пункт не применяется в случае сексуального насилия.

Предыстория: