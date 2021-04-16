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В Україні більше 17 тисяч випадків COVID-19

П'ятниця, 16 квітня 2021, 08:24
В Україні більше 17 тисяч випадків COVID-19

За минулу добу в Україні підтвердили 17 479 нових випадків COVID-19, 4 348 осіб – госпіталізували.

Джерело: Facebook-сторінка міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Деталі: Зокрема, 15 квітня в Україні захворіли 709 дітей та 378 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 4 348 осіб; летальних випадків – 438; одужало – 12 054 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 921 244 особи; одужало – 1 465 820 осіб; летальних випадків – 39 096; проведено ПЛР-тестувань – 8 869 518.

За останню добу найбільше нових випадків коронавірусу зареєстрували у Києві (1 609), Харківській (1 377), Львівській (1 365), Дніпропетровській (1332) та Одеській (1315) областях.

Щеплення проти COVID-19 отримали 13 520 людей, всього щеплено 432 817 осіб (5 з них отримали 2 дози вакцини).

15 квітня в Україні здійснили 109 584 тестів (зокрема методом ПЛР – 47 421, методом ІФА – 19 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 43 133).

Українська правда

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Теми: Covid-2019Українакоронавірус
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