В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 17 479 новых случаев COVID-19, 4348 человек - госпитализировали.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, 15 апреля в Украине заболели 709 детей и 378 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4348 человек; летальных случаев - 438; выздоровели - 12 054 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 921 244 человека; выздоровели - 1 465 820 человек; летальных исходов - 39 096; проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.