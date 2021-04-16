В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 17 479 новых случаев COVID-19, 4348 человек - госпитализировали.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, 15 апреля в Украине заболели 709 детей и 378 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4348 человек; летальных случаев - 438; выздоровели - 12 054 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 921 244 человека; выздоровели - 1 465 820 человек; летальных исходов - 39 096; проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Прививки против COVID-19 получили 13 520 человек, всего привито 432 817 человек (5 из них получили 2 дозы вакцины).

15 апреля в Украине осуществили 109 584 тестов (в частности методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).