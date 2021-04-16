Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19

Пятница, 16 апреля 2021, 08:24
В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 17 479 новых случаев COVID-19, 4348 человек - госпитализировали.

Источник: Facebook-страница министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: В частности, 15 апреля в Украине заболели 709 детей и 378 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4348 человек; летальных случаев - 438; выздоровели - 12 054 человека.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 921 244 человека; выздоровели - 1 465 820 человек; летальных исходов - 39 096; проведено ПЦР-тестов - 8 869 518.

За последние сутки больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.

Прививки против COVID-19 получили 13 520 человек, всего привито 432 817 человек (5 из них получили 2 дозы вакцины).

15 апреля в Украине осуществили 109 584 тестов (в частности методом ПЦР - 47 421, методом ИФА - 19 030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43 133).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019Украинакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: