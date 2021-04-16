Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Низка партнерів готові надати Україні конкретну військово-технічну допомогу – Кулеба

П'ятниця, 16 квітня 2021, 08:44
Низка партнерів готові надати Україні конкретну військово-технічну допомогу – Кулеба

Україна отримає конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки партнерів, якщо масштабні бойові дії в результаті агресії РФ поновляться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"У випадку, якщо, не дай Боже, активні, масштабні бойові дії поновляться, ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка істотно зміцнить обороноздатність України і допоможе нам відбити наступ агресора", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна отримує і отримає ще більшу військово-технічну підтримку, а саме конкретну зброю, розвідувальні дані, технології, які зміцнять українську здатність захищатися.

Міністр додав, що Україна веде переговори з партнерами про весь спектр військової допомоги, яка може бути надана.

"Немає жодних обмежень чи табуйованих тем з цього приводу. Я в Брюсселі, наприклад, чітко перерахував те, що ми очікуємо якомога швидше, те, що є супер невідкладними потребами", - зазначив він.

Також Кулеба повідомив, що Україна вже порушила питання не тільки з США, але і з деякими іншими країнами про розширення тренувальних місій, які додатково ще більш масштабно сприятимуть підготовці українських Збройних сил.

На тлі масштабного стягнення військ РФ до кордонів України глава МЗС цього тижня взяв участь у екстреному засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. За словами Кулеби, всі країни-члени НАТО висловили одностайну підтримку Україні.

15 квітня Київ з візитом відвідали глави МЗС країн Балтії. Кулеба звернувся до них із закликом переконати інші держави ЄС і НАТО надати практичну підтримку Україні на тлі посилення російської агресії. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Кулеба ДмитроЗбройні силизброяУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Думаю, РФ вигадує новий план щодо ЗАЕС
Кулеба: Публікації у ЗМІ про "повільний наступ" не впливають на допомогу Україні
Навчання на F-16 мали розпочатись ще в червні, "графік починає зсуватись" – Кулеба
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: