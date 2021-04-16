Україна отримає конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки партнерів, якщо масштабні бойові дії в результаті агресії РФ поновляться.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"У випадку, якщо, не дай Боже, активні, масштабні бойові дії поновляться, ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка істотно зміцнить обороноздатність України і допоможе нам відбити наступ агресора", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна отримує і отримає ще більшу військово-технічну підтримку, а саме конкретну зброю, розвідувальні дані, технології, які зміцнять українську здатність захищатися.

Міністр додав, що Україна веде переговори з партнерами про весь спектр військової допомоги, яка може бути надана.

"Немає жодних обмежень чи табуйованих тем з цього приводу. Я в Брюсселі, наприклад, чітко перерахував те, що ми очікуємо якомога швидше, те, що є супер невідкладними потребами", - зазначив він.

Також Кулеба повідомив, що Україна вже порушила питання не тільки з США, але і з деякими іншими країнами про розширення тренувальних місій, які додатково ще більш масштабно сприятимуть підготовці українських Збройних сил.

На тлі масштабного стягнення військ РФ до кордонів України глава МЗС цього тижня взяв участь у екстреному засіданні Комісії Україна-НАТО в Брюсселі. За словами Кулеби, всі країни-члени НАТО висловили одностайну підтримку Україні.

15 квітня Київ з візитом відвідали глави МЗС країн Балтії. Кулеба звернувся до них із закликом переконати інші держави ЄС і НАТО надати практичну підтримку Україні на тлі посилення російської агресії.