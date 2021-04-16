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Ряд партнеров готовы предоставить Украине конкретную военно-техническую помощь – Кулеба

Пятница, 16 апреля 2021, 08:44
Ряд партнеров готовы предоставить Украине конкретную военно-техническую помощь – Кулеба

Украина получит конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда партнеров, если масштабные боевые действия в результате агрессии РФ возобновятся.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"В случае, если, не дай Бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, что существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отразить наступление агрессора", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина получает и получит еще большую военно-техническую поддержку, а именно конкретное оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться.

Министр добавил, что Украина ведет переговоры с партнерами о всем спектре военной помощи, которая может быть предоставлена.

"Нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу. Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно скорее, то, что является супер неотложными потребностями", - отметил он.

Также Кулеба сообщил, что Украина уже поставила вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно еще более масштабно будут способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.

На фоне масштабного накопления войск РФ у границ Украины глава МИД этой неделе принял участие в экстренном заседании Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. По словам Кулебы, все страны-члены НАТО выразили единодушную поддержку Украины.

15 апреля Киев с визитом посетили главы МИД стран Балтии. Кулеба обратился к ним с призывом убедить другие государства ЕС и НАТО оказать практическую поддержку Украине на фоне усиления российской агрессии.

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Темы: Кулеба ДмитрийВооруженные силыоружиеУкраинаРосcия
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