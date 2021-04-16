У Макрона вважають, що суверенітет України знаходиться під загрозою

У президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що дії Росії поблизу кордону України спрямовані на загрозу її суверенітету.

Джерело: AFP

Деталі: Макрон зустріне Зеленського 16 квітня в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.

В офісі Макрона вважають, що наразі "суверенітет України знаходиться під загрозою".

Там додали, що вся робота офісу французького президента "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.

Головними темами візиту буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

На початку квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував перемовини трьох країн, України, Німеччини та Франції, найближчим часом.

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