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У Макрона вважають, що суверенітет України знаходиться під загрозою

П'ятниця, 16 квітня 2021, 09:11

У президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що дії Росії поблизу кордону України спрямовані на загрозу її суверенітету.

Джерело: AFP

Деталі: Макрон зустріне Зеленського 16 квітня в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.

В офісі Макрона вважають, що наразі "суверенітет України знаходиться під загрозою".

Там додали, що вся робота офісу французького президента "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".

Українська правда
Теми: ФранціяУкраїнаРосіязброя


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