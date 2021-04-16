У Макрона вважають, що суверенітет України знаходиться під загрозою

У президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що дії Росії поблизу кордону України спрямовані на загрозу її суверенітету.

Джерело: AFP

Деталі: Макрон зустріне Зеленського 16 квітня в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.

В офісі Макрона вважають, що наразі "суверенітет України знаходиться під загрозою".

Там додали, що вся робота офісу французького президента "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".