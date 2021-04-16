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У Макрона вважають, що суверенітет України знаходиться під загрозою

П'ятниця, 16 квітня 2021, 09:11
У Макрона вважають, що суверенітет України знаходиться під загрозою

У президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що дії Росії поблизу кордону України спрямовані на загрозу її суверенітету.

Джерело: AFP

Деталі: Макрон зустріне Зеленського 16 квітня в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.

В офісі Макрона вважають, що наразі "суверенітет України знаходиться під загрозою".

Там додали, що вся робота офісу французького президента "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".

Нагадаємо: 

  • Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.
  • Головними темами візиту буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.
  • На початку квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував перемовини трьох країн, України, Німеччини та Франції, найближчим часом.

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Українська правда

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Теми: ФранціяУкраїнаРосіязброя
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