У Макрона вважають, що суверенітет України знаходиться під загрозою
П'ятниця, 16 квітня 2021, 09:11
У президента Франції Еммануеля Макрона вважають, що дії Росії поблизу кордону України спрямовані на загрозу її суверенітету.
Джерело: AFP
Деталі: Макрон зустріне Зеленського 16 квітня в Парижі, а потім вони обидва поговорять з канцлером Німеччини Ангелою Меркель по відеозв'язку.
В офісі Макрона вважають, що наразі "суверенітет України знаходиться під загрозою".
Там додали, що вся робота офісу французького президента "спрямована на запобігання ескалації і розрядку напруженості".
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 16 квітня, відвідає Францію, де зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном.
- Головними темами візиту буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.
- На початку квітня керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував перемовини трьох країн, України, Німеччини та Франції, найближчим часом.
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Українська правда