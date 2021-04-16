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У Макрона считают, что суверенитет Украины находится под угрозой

Пятница, 16 апреля 2021, 09:11
У Макрона считают, что суверенитет Украины находится под угрозой

У президента Франции Эммануэля Макрона считают, что действия России вблизи с границей Украины направлены на угрозу ее суверенитету.

Источник: AFP

Детали: Макрон встретит Зеленского на обеде в Париже, а затем они оба побеседуют с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи.

В офисе Макрона считают, что сейчас "суверенитет Украины находится под угрозой".

Там добавили, что вся работа офиса французского президента "направлена ​​на предотвращение эскалации и разрядку напряженности".

Напомним: 

  • Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.
  • Главными темами визита будет наращивание военного присутствия РФ и статус украинских реформ, в частности, создание независимого и надежной судебной власти.
  • В начале апреля руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал переговоры трех стран, Украины, Германии и Франции, в ближайшее время.

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Украинская правда

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Темы: ФранцияУкраинаРосcияоружие
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