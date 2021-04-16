Зеленський перед візитом в Париж просить ЄС і НАТО "узаконити шлюб" з Україною

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту в Париж, де він зустрінеться з президентом Еммануелем Макроном та проведе переговори за участі канцлерки Ангели Меркель, закликав прийняти Україну до ЄС та НАТО.

Про це глава держави сказав у інтерв’ю французькому виданню Le Figaro.

"У мене завжди були хороші відносини з Еммануелем Макроном, який підтримував мене під час президентських виборів. Але я вважаю, що європейська політика щодо України повинна бути на 100% чіткою. Якщо ЄС і Еммануель Макрон дійсно вважають нас членом європейської сім'ї, вони повинні діяти відповідно. Пора перестати говорити і почати приймати рішення", - сказав Зеленський.

За його словами, Макрон, як і Ангела Меркель та глава Євроради Шарль Мішель, дуже допомогли Україні, особливо з санкціями проти Росії.

"Але обговорення повинно відбуватися і з питань безпеки. Безпека Європи залежить від безпеки України. Наша країна зазнала багатьох людських жертв. Ми не можемо залишатися в залі очікування ЄС і НАТО нескінченно. Україна давно заслужила вийти з неї. Прийшов час активізувати роботу, запросити нас приєднатися до ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що це рішення підтримують громадяни України.

"Це не тільки було б справедливо, це також те, до чого закликають громадяни України. Франція - велика країна. Я сподіваюся, що вона підтримує ці прагнення. Якщо ми належимо до однієї сім'ї, ми повинні жити разом. Ми не можемо зустрічатися вічно, як вічні наречені, ми повинні узаконити наші стосунки, мати дітей, тобто, алегорично кажучи, передбачити спільне майбутнє", - резюмував глава держави.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Європейська правда"