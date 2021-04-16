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Зеленский перед визитом в Париж просит ЕС и НАТО "узаконить брак" с Украиной

Пятница, 16 апреля 2021, 09:53
Зеленский перед визитом в Париж просит ЕС и НАТО узаконить брак с Украиной

Президент Владимир Зеленский накануне визита в Париж, где он встретится с президентом Эммануэлем Макроном и проведет переговоры с участием канцлера Ангелы Меркель, призвал принять Украину в ЕС и НАТО.

Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Figaro.

"У меня всегда были хорошие отношения с Эммануэлем Макроном, который поддерживал меня во время президентских выборов. Но я считаю, что европейская политика в отношении Украины должна быть на 100% четкой. Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членом европейской семьи, они должны действовать соответственно. Пора перестать говорить и начать принимать решения", - сказал Зеленский.

По его словам, Макрон, как и Ангела Меркель и глава Евросовета Шарль Мишель, очень помогли Украине, особенно с санкциями против России.

"Но обсуждение должно происходить и по вопросам безопасности. Безопасность Европы зависит от безопасности Украины. Наша страна понесла много человеческих жертв. Мы не можем оставаться в зале ожидания ЕС и НАТО бесконечно. Украина давно заслужила выйти из него. Пришло время активизировать работу, пригласить нас присоединиться к ЕС и НАТО", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это решение поддерживают граждане Украины.

"Это не только было бы справедливо, это также то, к чему призывают граждане Украины. Франция - великая страна. Я надеюсь, что она поддерживает эти стремления. Если мы принадлежим к одной семье, мы должны жить вместе. Мы не можем встречаться вечно, как вечные жених и невеста, мы должны узаконить наши отношения, иметь детей, то есть, аллегорически говоря, предусмотреть общее будущее", - резюмировал глава государства.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины - единственный путь к урегулированию конфликта на Донбассе.

"Европейская правда"

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Темы: ЗеленскийНАТОЕСУкраина
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