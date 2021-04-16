Зеленський поки не знає, з ким в України більше "хімії" – Трампом чи Байденом

Президент Володимир Зеленський розповів, що з часом відповість, який із президентів США Джо Байден, чи Дональд Трамп виявився кращим для України.

Джерело: Офіс президента, інтерв'ю Зеленського для Le Figaro

Пряма мова: "Ми не в "супермаркеті" президентів Сполучених Штатів. І, на щастя, немає можливості обирати. Обирає американський народ. Є відносини між США та Україною. Так, президенти можуть покращити ці відносини, але загальний настрій змінити складно. Сполучені Штати добре ставляться до України, підтримують її…

Але взаємини можуть бути кращими, глибшими, коли президенти мають більше, ніж офіційний дзвінок. І навіть більше, ніж коли команди працюють. Коли є "хімія"…

Президент Байден краще знає Україну, тому що він бував в Україні. Він краще розуміє "українське питання", як мені здається. Але судити треба все одно за результатами. А для результату потрібен якийсь час. Коли пройде час, я обов’язково скажу, хто з президентів США кращий для України".

Деталі: Зеленський розповів, що довго чекав на дзвінок Байдена, але це нормально, бо США велика країна і у них є відносини, підтримка чи складнощі з багатьма країнами.

При цьому Зеленський додав, що не вважає, що Україна особлива і найголовніша для США, але "дуже хотів би, щоб так було".