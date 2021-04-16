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Зеленский пока не знает, с кем в Украины больше "химии" – Трампом или Байденом

Пятница, 16 апреля 2021, 10:28
Зеленский пока не знает, с кем в Украины больше химии – Трампом или Байденом

Президент Владимир Зеленский рассказал, что со временем ответит, какой из президентов США Джо Байден, или Дональд Трамп оказался лучшим для Украины.

Источник: Офис президента, интервью Зеленского для Le Figaro

Прямая речь: "Мы не в "супермаркете" президентов Соединенных Штатов. И, к счастью, нет возможности выбирать. Выбирает американский народ. Есть отношения между США и Украиной. Да, президенты могут улучшить эти отношения, но общее настроение изменить сложно. Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине, поддерживают ее...

Но отношения могут быть лучше, глубже, когда президенты имеют больше, чем официальный звонок. И даже больше, чем когда команды работают. Когда есть "химия"...

Президент Байден лучше знает Украину, потому что он бывал в Украине. Он лучше понимает "украинский вопрос", как мне кажется. Но судить надо все равно по результатам. А для результата требуется некоторое время. Когда пройдет время, я обязательно скажу, кто из президентов США лучший для Украины".

Детали: Зеленский рассказал, что долго ждал звонка Байдена, но это нормально, потому что США большая страна и у них есть отношения, поддержка или сложности со многими странами.

При этом Зеленский добавил, что не считает, что Украина особая и самая важная для США, но "очень хотел бы, чтобы так было".

Украинская правда

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Темы: БайденТрампЗеленскийУкраинаСША
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