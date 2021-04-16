Експосадовця Нацполіції спіймали на привласненні майже 1 млн грн

Колишнього начальника Департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції викрили на привласненні майже 1 мільйона гривень.

Джерело: Національне антикорупційне бюро

Дослівно: "15 квітня…повідомили колишньому начальнику Департаменту вибухотехнічної служби Нацполіції про підозру в одержанні 980 тисяч гривень неправомірної вигоди та подальшій її легалізації".

Деталі: Дії експосадовця кваліфікували за ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 209 ККУ.

Також про підозру повідомили спільнику поліцейського – приватному підприємцю, чиї дії кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України ("Надання неправомірної вигоди").

Фото НАБУ

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство встановило, що ексочільник Департаменту поліції, маючи інформацію про реальні потреби підрозділів у закупівлі вибухозахисного обладнання, організував разом зі знайомим йому приватним підприємцем восени 2016 року закупівлю такого обладнання та спецкостюмів для потреб підрозділу поліції в Луганській області.

Вони штучно створили видимість відсутності конкуренції і провели закупівлю за переговорною процедурою.

У результаті Нацполіція сплатила за обладнання 3 мільйони гривень, із яких приватний підприємець перерахував 980 тисяч гривень нібито за юридичні послуги (які насправді не надавалися) компанії, кінцевим бенефіціаром якої був на той момент чинний посадовець поліції.

Зазначається, що цей епізод – один із можливих злочинів із закупівель, здійснених Департаментом поліції, які досліджують детективи НАБУ з грудня 2018 року.