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Экс-чиновника Нацполиции поймали на присвоении почти 1 млн грн

Пятница, 16 апреля 2021, 10:47
Экс-чиновника Нацполиции поймали на присвоении почти 1 млн грн
Фото nabu.gov.ua

Бывшего начальника Департамента взрывотехнической службы Нацполиции уличили в присвоении почти 1 миллиона гривен.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро

Дословно: "15 апреля... сообщили бывшему начальнику Департамента взрывотехнической службы Нацполиции о подозрении в получении 980 000 гривен неправомерной выгоды и дальнейшей ее легализации".

Детали: Действия экс-чиновника квалифицировали по ч.4 ст. 368, ч.1 ст. 209 УК.

Также о подозрении сообщили сообщнику полицейского – частному предпринимателю, чьи действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины ("Предоставление неправомерной выгоды"). 

 
Фото НАбу

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что экс-чиновник Департамента полиции, имея информацию о реальных потребностях подразделений в закупке взрывозащитного оборудования, организовал вместе со знакомым ему частным предпринимателем осенью 2016 года закупку такого оборудования и спецкостюмов для нужд подразделения полиции в Луганской области.

Они искусственно создали видимость отсутствия конкуренции и провели закупку по переговорной процедуре.

В результате Нацполиция оплатила за оборудование 3 миллиона гривен, из которых частный предприниматель перечислил 980 000 гривен якобы за юридические услуги (которые на самом деле не предоставлялись) компании, конечным бенефициаром которой был на тот момент действующий чиновник полиции.

Отмечается, что этот эпизод – одно из возможных преступлений по закупкам, осуществленных Департаментом полиции, которые расследуют детективы НАБУ с декабря 2018 года.

                                                                                                                                                                          

Украинская правда

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Темы: НАБУполициягосзакупки
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