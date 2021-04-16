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Командувач військами США в Європі оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну

П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:07

Командувач військами США в Європі генерал Тод Волтерс вважає, що ймовірність вторгнення Росії в Україну протягом наступних кількох тижнів є від "низької до середньої".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Волтерс виступив перед комітетом Палати представників у справах збройних сил в четвер.

На прохання законодавця з комітету оцінити ризик вторгнення в найближчі кілька тижнів Волтерс сказав: "Від низького до середнього".

На прохання іншого законодавця пояснити, чи зміниться цей ризик після кількох тижнів, Волтерс не дав прямої відповіді. 

"Відповідь - це залежить (від обставин). І мені довелося б використати кожну секунду дня з цього моменту і до завтра, щоб дати вам іншу відповідь", - сказав він.

Однак, за оцінкою Волтерса, якщо поточна траєкторія збережеться, ризик вторгнення може знизитися.

"Я вважаю, що з тенденцією, яку я спостерігаю прямо зараз, ймовірність події почне зменшуватися", - сказав він членам Конгресу.

Білий дім минулого тижня заявив, що Росія має більше військ на східному кордоні з Україною, ніж за весь час з 2014 року, коли вона анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Донбасі.

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Теми: РосіявійнаСША


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