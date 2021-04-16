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Командующий войсками США в Европе оценил вероятность вторжения России в Украину

Пятница, 16 апреля 2021, 11:07

Командующий войсками США в Европе генерал Тод Волтерс считает, что вероятность вторжения России в Украину в течение следующих нескольких недель - от "низкой до средней".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Уолтерс выступил перед комитетом Палаты представителей по делам вооруженных сил в четверг.

На просьбу законодателя из комитета оценить риск вторжения в ближайшие несколько недель Волтерс сказал: "От низкого до среднего".

По просьбе другого законодателя объяснить, изменится ли этот риск после нескольких недель, Волтерс не дал прямого ответа.

"Ответ - это зависит (от обстоятельств). И мне пришлось бы использовать каждую секунду дня с этого момента и до завтра, чтобы дать вам другой ответ", - сказал он.

Однако, по оценке Уолтерса, если текущая траектория сохранится, риск вторжения может снизиться.

"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность события начнет уменьшаться", - сказал он членам Конгресса.

Белый дом на прошлой неделе заявил, что Россия сосредоточила больше войск на восточной границе с Украиной, чем за все время с 2014 года, когда она аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе.

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Темы: РосcиявойнаСША


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