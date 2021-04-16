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КМДА оновила карту столиці з адресами підземних сховищ

П'ятниця, 16 квітня 2021, 11:51

Київська міська державна адміністрація оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.

Джерело: КМДА

Деталі: Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Він включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.

Столична влада запевняє, що керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття.

На мапі, вказаній КМДА, зазначено адресні місця укриттів у підземному просторі.

Українська правда
Теми: Київ


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