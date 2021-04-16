Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Источник: КГГА

Детали: Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Столичные власти заверяют, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

На карте, указанной КГГА, отмечены адресные места укрытий в подземном пространстве.