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Власти Киева опубликовали карту бомбоубежищ

Пятница, 16 апреля 2021, 11:51
Власти Киева опубликовали карту бомбоубежищ

Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указаны адресные места укрытий в подземном пространстве.

Источник: КГГА

Детали: Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

Столичные власти заверяют, что руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

На карте, указанной КГГА, отмечены адресные места укрытий в подземном пространстве.

Украинская правда

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Темы: Киев
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