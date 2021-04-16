СБУ затримала "ексчиновницю ЛНР": приїхала в Україну для постійного проживання

СБУ затримала ексчиновницю "ЛНР", керівницю так званого "управління культури, молоді та спорту" Довжанська, який тимчасово окупований терористами. Їй готується повідомлення про підозру.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці затримали зловмисницю під час перетину державного кордону України. Вона виїхала з окупованої Луганщини до РФ, а потім приїхала до України з території РФ – через пункт пропуску "Мілове". Колаборантка в’їжджала в Україну для зміни прізвища і мала на меті постійно проживати на підконтрольній українській владі території.

Співробітники СБУ задокументували, що жінка перебувала на посаді керівника управління окупаційної адміністрації у 2015-2019 роках. Вона активно сприяла поширенню проросійської пропаганди та організовувала агітаційні заходи.

З 2015 року "чиновниця" перебуває у розшуку за статтею "створення терористичної групи чи терористичної організації".

Тривають слідчі дії для повідомлення їй про підозру.