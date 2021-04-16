СБУ задержала "экс-чиновницу ЛНР": приехала в Украину для постоянного проживания

СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР", руководительницу так называемого "управление культуры, молодежи и спорта" Должанска, временно оккупированного террористами. Ей готовится сообщение о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала из оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Коллаборантка въезжала в Украину для изменения фамилии и ее целью было постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года "чиновница" находится в розыске по статье "создание террористической группы или террористической организации".

Продолжаются следственные действия для сообщения ей о подозрении.