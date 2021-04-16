Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ задержала "экс-чиновницу ЛНР": приехала в Украину для постоянного проживания

Пятница, 16 апреля 2021, 12:05
СБУ задержала экс-чиновницу ЛНР: приехала в Украину для постоянного проживания

СБУ задержала экс-чиновницу "ЛНР", руководительницу так называемого "управление культуры, молодежи и спорта" Должанска, временно оккупированного террористами.  Ей готовится сообщение о подозрении.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали Правоохранители задержали злоумышленницу во время пересечения государственной границы Украины. Она выехала из оккупированной Луганщины в РФ, а затем приехала в Украину с территории РФ - через пункт пропуска "Меловое". Коллаборантка въезжала в Украину для изменения фамилии и ее целью было постоянно проживать на подконтрольной украинской власти территории.

Сотрудники СБУ задокументировали, что женщина находилась в должности руководителя управления оккупационной администрации в 2015-2019 годах. Она активно способствовала распространению пророссийской пропаганды и организовывала агитационные мероприятия.

С 2015 года "чиновница" находится в розыске по статье "создание террористической группы или террористической организации".

Продолжаются следственные действия для сообщения ей о подозрении.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУсепаратизмоккупацияДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
СБУ
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Последние новости
17:12
ОП: Украина ожидает решения G7 о конфискации активов РФ
17:03
Тайная вечеря в поле и украшеный гирляндами танк: фото Рождества на передовой
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
Все новости...
Реклама: