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Прокуратура і фіскали проводять 85 обшуків в учасників конвертцентрів

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:21

Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки в учасників конвертаційних центрів у 16 регіонах України.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: В межах спецоперації "Детінізація" проводяться 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях низки суб’єктів господарювання.

За даними слідства вказані підприємства можуть бути причетними до надання послуг з конвертації коштів, отриманих внаслідок фіктивних фінансово-господарських операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному бюджету збитків в особливо великому розмірі.

До слідчих заходів залучено понад 200 осіб кадрового складу столичного та регіональних підрозділів ДФС.

Як уточнила УП Максимець, обшуки проводять на території 15 регіонів України та в місті Києві в межах розслідування кількох кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств.

Українська правда
Теми: прокуратураФіскальна служба


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