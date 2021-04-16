Прокуратура і фіскали проводять 85 обшуків в учасників конвертцентрів

Прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки в учасників конвертаційних центрів у 16 регіонах України.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: В межах спецоперації "Детінізація" проводяться 85 обшуків в офісних та складських приміщеннях низки суб’єктів господарювання.

За даними слідства вказані підприємства можуть бути причетними до надання послуг з конвертації коштів, отриманих внаслідок фіктивних фінансово-господарських операцій із підприємствами реального сектору, діяльність яких завдала державному бюджету збитків в особливо великому розмірі.

До слідчих заходів залучено понад 200 осіб кадрового складу столичного та регіональних підрозділів ДФС.

Як уточнила УП Максимець, обшуки проводять на території 15 регіонів України та в місті Києві в межах розслідування кількох кримінальних проваджень за фактами ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підроблення реєстраційних документів підприємств.