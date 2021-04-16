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Прокуратура и фискалы проводят 85 обысков у участников конвертцентров

Пятница, 16 апреля 2021, 12:21

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски у участников конвертационных центров в 16 регионах Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: В рамках спецоперации "Детенизация" проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования.

По данным следствия указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

К следственным мероприятиям привлечено более 200 человек кадрового состава столичного и региональных подразделений ГФС.

Как уточнила УП Максимец, обыски проводят на территории 15 регионов Украины и в Киеве в рамках расследования нескольких уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий.

Украинская правда
Темы: прокуратураФискальная служба


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