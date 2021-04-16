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У Тбілісі озброєний чоловік захопив заручників у відділенні банку

П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:50

У Тбілісі озброєний чоловік увірвався у відділення "Банку Грузії" та, як повідомляють, захопив кількох заручників.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, пише "Європейська правда". 

Нападник увірвався у відділення поблизу станції метро "Авлабарі".  

На місце стягнули значні сили поліції.  

 

Інші деталі ЗМІ поки невідомі.

Нагадаємо, схожий інцидент стався у листопаді 2020 року. Тоді дев'ятьох заручників звільнили неушкодженими, а нападника затримали. 

Теми: Грузіябанкизаручники


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