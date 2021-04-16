В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
Пятница, 16 апреля 2021, 12:50
В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" и, как сообщают, захватил нескольких заложников.
Об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, пишет "Европейская правда".
Он ворвался в отделение возле станции метро "Авлабари".
На место стянули значительные силы полиции.
Другие детали СМИ пока неизвестны.
Напомним, похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападавшего задержали.