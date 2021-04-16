Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

Пятница, 16 апреля 2021, 12:50

В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" и, как сообщают, захватил нескольких заложников.

Об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Он ворвался в отделение возле станции метро "Авлабари".

На место стянули значительные силы полиции.

 

Другие детали СМИ пока неизвестны.

Напомним, похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападавшего задержали.

Темы: Грузиябанкизаложники


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоСБУ задержала "экс-чиновницу ЛНР": приехала в Украину для постоянного проживания

фотоВ Украине прилетела партия вакцин "Pfizer" от COVAX: называются "Comirnaty"

Зеленский: Путин такого, как я, не ожидал

Зеленский пока не знает, с кем в Украины больше "химии" – Трампом или Байденом

Байден ответил, почему до сих пор нет санкций против "Северного потока-2"

В Украине больше 17 тысяч случаев COVID-19

Все новости...
Грузия
Зеленский: Пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО
Грузия сообщила, как будет выводить своих военных с Афганистана
В МИД Грузии заявили, что работают над возвращением посла в Украину
Последние новости
13:05
Кличко рассказал, когда киевлянам начнут отключать горячую воду
12:58
Лукашенко анонсировал "серьезную встречу" с Путиным
12:52
Киев готовит дополнительные ограничения на Пасху
12:51
В ЮНИСЕФ ждут от Украины безопасной вакцинации: не в тесных помещениях
12:50
фотоВ Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка
12:48
фотоТракторист наехал на взрывчатку в прифронтовом селе на Донбассе
12:36
Фонд гарантирования ликвидировал банк сына Януковича
12:21
Прокуратура и фискалы проводят 85 обысков у участников конвертцентров
12:20
Dragon Capital закрыла сделку по покупке "Юнекс Банка" Новинского
12:12
COVID в Киеве: за сутки более 1600 больных и 49 смертей
Все новости...