В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка

В Тбилиси вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" и, как сообщают, захватил нескольких заложников.

Об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, пишет "Европейская правда".

Он ворвался в отделение возле станции метро "Авлабари".

На место стянули значительные силы полиции.

Другие детали СМИ пока неизвестны.

Напомним, похожий инцидент произошел в ноябре 2020 года. Тогда девять заложников освободили невредимыми, а нападавшего задержали.