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На вихідних в Україні подекуди дощитиме, але буде тепло

П'ятниця, 16 квітня 2021, 13:25
На вихідних в Україні подекуди дощитиме, але буде тепло
Фото svidok.info

У найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, подекуди пройдуть дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "17 квітня часом невеликий дощ, вночі у західних областях подекуди з мокрим снігом, вдень у центральних та південних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни до 16°". 

 

Деталі: У Києві 17 квітня хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

18 квітня у північних та північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунт, крім північних областей, заморозки 0-5°, вдень до 10-15° тепла. 

 

У понеділок в більшості областей України переважатиме погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Українська правда

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Теми: погода
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