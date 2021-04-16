На вихідних в Україні подекуди дощитиме, але буде тепло

У найближчі дні в Україні буде хмарно з проясненням, подекуди пройдуть дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "17 квітня часом невеликий дощ, вночі у західних областях подекуди з мокрим снігом, вдень у центральних та південних областях без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на півдні та сході країни до 16°".

Деталі: У Києві 17 квітня хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

18 квітня у північних та північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунт, крім північних областей, заморозки 0-5°, вдень до 10-15° тепла.

У понеділок в більшості областей України переважатиме погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині пройдуть короткочасні дощі, можливі грози.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16° тепла; на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.