На выходных в Украине местами пройдут дожди, но будет тепло
В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно: "17 апреля временами небольшой дождь, ночью в западных областях местами с мокрым снегом, днем в центральных и южных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, на юге и востоке страны до 16°".
Детали: В Киеве 17 апреля облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
18 апреля в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, кроме северных областей, заморозки 0-5°, днем до 10-15° тепла.
В понедельник в большинстве областей Украины будет преобладать погода без существенных осадков, только днем в южной части пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16° тепла; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 2-7° тепла.