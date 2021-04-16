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На выходных в Украине местами пройдут дожди, но будет тепло

Пятница, 16 апреля 2021, 13:25
На выходных в Украине местами пройдут дожди, но будет тепло
Фото svidok.info

В ближайшие дни в Украине будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "17 апреля временами небольшой дождь, ночью в западных областях местами с мокрым снегом, днем ​​в центральных и южных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°, на юге и востоке страны до 16°". 

 

Детали: В Киеве 17 апреля облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем ​​10-12°. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

18 апреля в северных и северо-восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, кроме северных областей, заморозки 0-5°, днем ​​до 10-15° тепла. 

 

В понедельник в большинстве областей Украины будет преобладать погода без существенных осадков, только днем ​​в южной части пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​11-16° тепла; на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

Украинская правда
Темы: погода
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