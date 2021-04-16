У Києві закрили ще два ресторани за порушення карантину

15 квітня у Києві закрили два ресторани "Хлібний", які працювали з порушенням карантинних обмежень, – на вулицях Льва Толстого та Богдана Хмельницького.

Джерело: офіційний портал Києва

Деталі: Загалом за минулу добу перевірено 32 нічних заклади, виявили та закрили 2 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень.

Йдеться про два ресторани "Хлібний": на вулиці Льва Толстого, 11/61, та на вулиці Богдана Хмельницького, 32.

На підставі виявлених порушень на керівників закладів складено протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Санкція статті передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34-х до 170 тисяч гривень.

Довідка: Пекарні-кафе "Хлібний" представляють мережу ресторанів Аліни Косічкіної та Дмитра Заходякіна.

На початку квітня було зачинено ресторан "Хлібний" за адресою: вул. Хрещатик 15/4.

Перевірку закладів на дотримання карантинних заходів здійснюють групи контролю, до яких входять працівники Держпродспоживслужби й поліції, а також Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.