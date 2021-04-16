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В Киеве закрыли еще два ресторана за нарушение карантина

Пятница, 16 апреля 2021, 14:39
В Киеве закрыли еще два ресторана за нарушение карантина

15 апреля в Киеве закрыли два ресторана "Хлебный", которые работали с нарушением карантина, – на улицах Льва Толстого и Богдана Хмельницкого.

Источник: официальный портал Киева

Детали: Всего за минувшие сутки проверено 32 ночных заведения, обнаружили и закрыли 2 ресторана, которые работали с нарушением карантина.

Речь идет о двух ресторанах "Хлебный": на улице Льва Толстого, 11/61, и на улице Богдана Хмельницкого, 32.

На основании выявленных нарушений на руководителей заведений составлены протоколы по ст. 44-3 КУоАП. Санкция статьи предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34-х до 170 000 гривен.

Справка: Пекарни-кафе "Хлебный" представляют сеть ресторанов Алины Косичкиной и Дмитрия Заходякина.

В начале апреля был закрыт ресторан "Хлебный" по адресу: ул. Крещатик 15/4.

Проверку заведений на соблюдение карантинных мероприятий осуществляют группы контроля, в которые входят работники Госпродпотребслужбы и полиции, а также Департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации.

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Темы: Киевкарантинштрафы
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