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Привласнювали щомісяця 1,5 мільйона: СБУ викрила схему на Одеській залізниці

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:48

Служба безпеки України задокументувала корупційний механізм на Одеські залізниці Укрзалізниці. За попередніми даними, зловмисники щомісяця привласнювали близько 1,5 млн грн.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники встановили, що організував оборудку один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії. Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими залізничних квитків. Втім, готівку від "продажу" цих квитків учасники схеми привласнювали, а не вносили до залізничних кас.

За матеріалами слідства, зловмисники щоденно привласнювали приблизно 50 тис. грн.

Під час обшуків у будинках та автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили документи, 200 тисяч гривень та $3 тисячі, докази протиправної діяльності.

 

Українська правда
Теми: СБУУкрзалізницякорупціяОдеса


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