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На Одесской железной дороге незаконно продавали билетов на 1,5 миллиона ежемесячно – СБУ

Пятница, 16 апреля 2021, 14:48

Служба безопасности задокументировала коррупционный механизм на Одесской железной дороге Укрзализныци. По предварительным данным, злоумышленники ежемесячно присваивали около 1,5 млн грн.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Оперативники установили, что организовал сделку один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала. Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Впрочем, наличные от "продажи" этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы.

По материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн.

Во время обысков в домах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли документы, 200 тысяч гривен и $3 тысячи, доказательства противоправной деятельности.

 

Украинская правда
Темы: СБУУкрзализныцякоррупцияОдесса


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