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У Парижі почалися переговори Макрона і Зеленського

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:56
Фото з Instagram ze__foreverr

Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонню зустріч у Парижі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч", – йдеться у повідомленні Офісу президента у Twitter.

 Зеленський і Макрон після двосторонньої зустрічі у Парижі проведуть відеозустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Український президент перед візитом до Франції закликав прийняти Україну до ЄС та НАТО. 

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку союзників по НАТО у питанні надання Україна Плану дій щодо членства в Альянсі.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Теми: ЗеленськийФранція


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