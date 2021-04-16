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В Париже начались переговоры Макрона и Зеленского

Пятница, 16 апреля 2021, 14:56
Фото с Instagram ze__foreverr

Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"В Париже, в Елисейском дворце, началась встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона в формате один тет-а-тет", – говорится в сообщении Офиса президента в Twitter.

Зеленский и Макрон после двусторонней встречи в Париже проведут видеовстречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украинский президент перед визитом во Францию призвал принять Украину в ЕС и НАТО.

Темы: ЗеленскийФранция


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