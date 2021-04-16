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Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

П'ятниця, 16 квітня 2021, 14:49
Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

Президент Володимир Зеленський наполягає, що найкращим шляхом повернути мир в Україну є вступ країни до НАТО. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави сказав у інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, переклад якого опублікувала пресслужба президента.

"Сьогодні Україна потребує дій. І найкраще для цього - дати нам План дій щодо членства в НАТО", - сказав Зеленський у відповідь на питання, які він бачить можливості для повернення миру. 

За його словами, Збройні cили України "стримують єдину агресію у Європі", і це потрібно врахувати у контексті членства України в НАТО.

"Ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. 

Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії", - заявив глава держави.

Нагадаємо, напередодні візиту в Париж 16 квітня Зеленський закликав "узаконити відносини" України з ЄС і НАТО.

6 квітня Зеленський заявив, що приєднання до Альянсу є для України єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що Україна повинна бути готовою до членства в Альянсі, що означає проведення комплексу глибоких і систематичних реформ.

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що реалізація програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях, є центральною для євроатлантичних прагнень України.

Читайте детальніше у статті: Між міфами та натяками: приховані деталі розмови Байдена і Зеленського

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийНАТОреформи
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