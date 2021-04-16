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Зеленский: Вступление Украины в НАТО нельзя сводить только к реформам

Пятница, 16 апреля 2021, 14:49

Президент Владимир Зеленский настаивает, что лучшим путем вернуть мир в Украину является вступление страны в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica, перевод которого опубликовала пресс-служба президента.

"Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, какие он видит возможности для возвращения мира.

По его словам, Вооруженные силы Украины "сдерживают единую агрессию в Европе", и это нужно учесть в контексте членства Украины в НАТО.

"Мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги.

Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширение российской агрессии", - заявил глава государства.

Напомним, накануне визита в Париж 16 апреля Зеленский призвал "узаконить отношения" Украины с ЕС и НАТО.

6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников заявил, что Украина должна быть готова к членству в Альянсе, что означает проведение комплекса глубоких и систематических реформ.

Администрация президента США Джо Байдена считает, что реализация программы реформ, основанной на общих демократических ценностях, является центральной для евроатлантических стремлений Украины.

Темы: ЗеленскийНАТОреформы


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