Зеленський і Макрон так заговорилися, що довелося міняти графік. Прийшла Меркель

Особисті переговори президентів України та Франції затягнулися настільки, що від одного з форматів зустрічі довелося відмовитися.

Про це розповіло "Європейській правді" джерело в українській делегації.

Українсько-французькі переговори у розширеному складі, заплановані у рамках візиту Володимира Зеленського до Парижа, довелося скасувати через те, що на них не лишилося часу: його повністю забрали переговори президентів Зеленського та Макрона у форматі "віч-на-віч".

"Зустріч Володимира Зеленського з Емануелем Макроном тет-а-тет тривала понад півтори години. Президенти навіть проігнорували перемовини у розширеному колі", – розповіло джерело.

За оцінкою співрозмовника ЄвроПравди, ці зміни є "добрим знаком, бо дає лідерам більше простору для обговорення важливих питань". Перед візитом Зеленський говорив, що однією з ключових тем розмови стане тематика конфлікту з РФ, і висловлював сподівання, що Макрон зробить штучне дихання Нормандському формату.

Слід зауважити, що після завершення двосторонніх переговорів лідерів України та Франції до них доєдналася лідерка Німеччини.

"Вже зараз триває зустріч, до якої долучилася канцлер Ангела Меркель у форматі відеоконференції", – підтвердило джерело ЄП.