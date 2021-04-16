Личные переговоры президентов Украины и Франции затянулись настолько, что от одного из форматов встречи пришлось отказаться.

Об этом рассказал "Европейской правде" источник в украинской делегации.

Украинско-французские переговоры в расширенном составе, запланированные в рамках визита Владимира Зеленского в Париж, пришлось отменить из-за того, что на них не осталось времени: его полностью забрали переговоры президентов Зеленского и Макрона в формате "с глазу на глаз".

"Встреча Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном тет-а-тет длилась более полутора часов. Президенты даже проигнорировали переговоры в расширенном кругу", – рассказал источник.

По оценке собеседника ЕвроПравды, эти изменения являются "хорошим знаком, потому что дает лидерам больше пространства для обсуждения важных вопросов". Перед визитом Зеленский говорил, что одной из ключевых тем разговора станет тематика конфликта с РФ, и выразил надежду, что Макрон сделает искусственное дыхание Нормандскому формату.

Следует отметить, что после завершения двусторонних переговоров лидеров Украины и Франции к ним присоединилась лидер Германии.

"Уже сейчас идет встреча, к которой присоединилась канцлер Ангела Меркель в формате видеоконференции", – подтвердил источник ЕП.