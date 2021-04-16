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Меркель зробила щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

П'ятниця, 16 квітня 2021, 16:49

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини від коронавірусу препаратом AstraZeneca.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter речник німецького уряду Штефен Зайберт

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії вакцинації, і всім, хто вакцинувався. Вакцинація - ключ до подолання пандемії", - процитував Зайберт слова канцлера.

Напередодні Меркель закликала депутатів Бундестагу підтримати розширення повноважень федерального уряду щодо локдаунів в окремих землях. 

Щоденний приріст заражень у Німеччині вже наближається до показників, які фіксували на піку осінньо-зимової хвилі епідемії.

15 квітня повідомили про 29 426 нових хворих, що є найбільшим зростанням з 8 січня.

Водночас цього ж дня країна встановила новий вакцинаційний рекорд - за день щеплення від коронавірусу отримали близько 739 тисяч осіб. 

Теми: МеркельНімеччинавакцинація


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