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Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Пятница, 16 апреля 2021, 16:49
Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила первую дозу вакцины от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter представитель немецкого правительства Штефен Зайберт

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинировался. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", - процитировал Зайберт слова канцлера.

Накануне Меркель призвала депутатов Бундестага поддержать расширение полномочий федерального правительства по локдаунам в отдельных землях.

Ежедневный прирост заражений в Германии уже приближается к показателям, которые фиксировали на пике осенне-зимней волны эпидемии.

15 апреля сообщили о 29 426 новых больных – это наибольший рост с 8 января.

В то же время в этот же день страна установила новый рекорд вакцинации - за день прививки от коронавируса получили около 739 000 человек.

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Темы: МеркельГерманиявакцинация
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