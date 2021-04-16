Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головний дипломат ЄС хоче відвідати лінію зіткнення на Донбасі

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:18

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель давно хоче здійснити візит до лінії розмежування на Донбасі і можливо обговорить це питання з главою МЗС України у понеділок 19 квітня. 

Про це пише EUObserver, посилаючись на коментар речника ЄС, інформує "Європейська правда".

Речник підтвердив, що головний дипломат ЄС отримав таке запрошення від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і "можливість обговорити також це питання буде у понеділок" - 19 квітня, під час зустрічі глав МЗС Євросоюзу у Брюсселі, на яку запрошений і Дмитро Кулеба. 

Як повідомив речник, Жозеп Боррель "має давній план поїздки на схід України та до лінії зіткнення". За його словами, візит планувався ще у березні минулого року, але скасувався через пандемію коронавірусу. Нещодавно перспектива такого візиту знову обговорювалася з прем’єром Денисом Шмигалем. 

Один з дипломатів ЄС, ім’я якого видання не називає, висловив думку, що візит Борреля на Донбас був би "найкращою помстою" за приниження, яке влаштували для нього під час візиту до Москви (детальніше про це - у статті  Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС).

"Це також могло би допомогти [налагодити відносини] після того, як Бйорн Зайберт відповів Володимиру Зеленському від імені Урсули фон дер Ляєн, що було скандальним вчинком", - додав анонімний дипломат.

Нагадаємо, йдеться про відмову президентки Єврокомісії від запрошення Зеленського, після якої вона наразилася на звинувачення у порушенні протоколу і недостатньої підтримки України.

Лист Зеленському був підписаний від імені глави кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта, а не від імені самої фон дер Ляєн, як це передбачено протоколом.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Викрадення активістів Євромайдану: обвинувачений Волков отримав 9 років тюрми

АРМА визначило управителя "труби Медведчука"

США, в разі потреби, можуть збільшити кількість своїх військових в Україні

Приватбанк скоро виставлять на продаж – голова НБУ

Зеленський: Вступ України до НАТО не можна зводити лише до реформ

У Путіна відреагували на нові санкції США

Усі новини...
Останні новини
17:47
Зеленський розповів про підсумки переговорів із Макроном та Меркель
17:32
Гривня на закритті міжбанку ослабла
17:31
Регулятор другий тиждень поспіль утримується від інтервенцій на міжбанку
17:31
Київ просить церкви перейти в онлайн на час Великодніх свят
17:22
доповненоУ Приватбанку і Ощадбанку відреагували на відкриття АМКУ справи щодо еквайрингу
17:21
Скільки людей та з якими скаргами звернулися до мовного омбудсмена від початку року
17:19
Уряд став ближче до угоди щодо концесії в порту "Чорноморськ"
17:18
Головний дипломат ЄС хоче відвідати лінію зіткнення на Донбасі
17:06
Курс біткоїна трохи просів на тлі обмежень центробанку Туреччини
17:01
Ескалація агресії Росії проти України матиме наслідки - глава посольства США
Усі новини...