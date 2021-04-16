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Головний дипломат ЄС хоче відвідати лінію зіткнення на Донбасі

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:18

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель давно хоче здійснити візит до лінії розмежування на Донбасі і можливо обговорить це питання з главою МЗС України у понеділок 19 квітня. 

Про це пише EUObserver, посилаючись на коментар речника ЄС, інформує "Європейська правда".

Речник підтвердив, що головний дипломат ЄС отримав таке запрошення від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і "можливість обговорити також це питання буде у понеділок" - 19 квітня, під час зустрічі глав МЗС Євросоюзу у Брюсселі, на яку запрошений і Дмитро Кулеба. 

Як повідомив речник, Жозеп Боррель "має давній план поїздки на схід України та до лінії зіткнення". За його словами, візит планувався ще у березні минулого року, але скасувався через пандемію коронавірусу. Нещодавно перспектива такого візиту знову обговорювалася з прем’єром Денисом Шмигалем. 

Один з дипломатів ЄС, ім’я якого видання не називає, висловив думку, що візит Борреля на Донбас був би "найкращою помстою" за приниження, яке влаштували для нього під час візиту до Москви (детальніше про це - у статті  Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС).

"Це також могло би допомогти [налагодити відносини] після того, як Бйорн Зайберт відповів Володимиру Зеленському від імені Урсули фон дер Ляєн, що було скандальним вчинком", - додав анонімний дипломат.

Нагадаємо, йдеться про відмову президентки Єврокомісії від запрошення Зеленського, після якої вона наразилася на звинувачення у порушенні протоколу і недостатньої підтримки України.

Лист Зеленському був підписаний від імені глави кабінету фон дер Ляєн Бйорна Зайберта, а не від імені самої фон дер Ляєн, як це передбачено протоколом.

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