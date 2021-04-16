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Главный дипломат ЕС хочет посетить на линию соприкосновения на Донбассе

Пятница, 16 апреля 2021, 17:18

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель давно хочет осуществить визит на линию разграничения на Донбассе и возможно обсудит этот вопрос с главой МИД Украины в понедельник 19 апреля.

Об этом пишет EUObserver, ссылаясь на комментарий представителя ЕС, информирует "Европейская правда".

Спикер подтвердил, что главный дипломат ЕС получил такое приглашение от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и "возможность обсудить также этот вопрос будет в понедельник" - 19 апреля, во время встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, на которую приглашен и Дмитрий Кулеба.

Как сообщил пресс-секретарь, у Борреля "давние планы поездки на восток Украины и к линии соприкосновения". По его словам, визит планировался еще в марте прошлого года, но отменился из-за пандемии коронавируса. Недавно перспектива такого визита вновь обсуждалась с премьером Денисом Шмыгалем.

Один из дипломатов ЕС, имя которого издание не называет, высказал мнение, что визит Борреля на Донбасс был бы "лучшей местью" за унижение, которое устроили для него во время визита в Москву.

"Это также могло бы помочь [наладить отношения] после того, как Бьорн Зайберт ответил Владимиру Зеленскому от имени Урсулы фон дер Ляйен, что было скандальным поступком", - добавил анонимный дипломат.

Напомним, речь идет об отказе президента Еврокомиссии от приглашения Зеленского, после которой она подверглась обвинениям в нарушении протокола и недостаточной поддержке Украины.

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