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Зеленський пропонував Макрону підписати документ про підтримку членства України в ЄС

П'ятниця, 16 квітня 2021, 17:58

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном запропонував Франції підписати таку ж декларацію про підтримку майбутнього членства України у ЄС, як вже підписана з Литвою.

Як пише "Європейська правда", про це сказав Володимир Зеленський на пресконференції у Парижі після зустрічі.  

"Ми розробили декларацію, яку укладаємо з партнерами - країнами-членами ЄС, про те, що та чи інша країна підтримує прагнення України до членства у ЄС… Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з декларацією і надасть свою відповідь", - зазначив Володимир Зеленський. 

Він сказав, що з такою пропозицією ознайомлюються ще декілька країн - але не уточнив, які саме. 

Нагадаємо, вперше таку декларацію Україна підписала з Литвою під час візиту президента Литви Гітанаса Науседи до Києва. 

Згодом в інтерв’ю "Європейській правді" Гітанас Науседа розповів, що Київ планує заручитися такою підтримкою усіх країн-членів ЄС

Читайте також: Євростратегія Зеленського: як Україна планує боротися за вступ до ЄС.

Теми: ЗеленськийФранціяЄС


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