Зеленский предлагал Макрону подписать документ о поддержке членства Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном предложил Франции подписать такую ​​же декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, как уже подписана с Литвой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал Владимир Зеленский на пресс-конференции в Париже после встречи.

"Мы разработали декларацию, которую заключаем с партнерами - странами-членами ЕС, о том, что та или иная страна поддерживает стремление Украины к членству в ЕС... Я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с декларацией и даст ответ", - отметил Владимир Зеленский.

Он сказал, что с таким предложением знакомятся еще несколько стран - но не уточнил, какие именно.

Напомним, впервые такую ​​декларацию Украина подписала с Литвой во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы в Киев.

Впоследствии в интервью "Европейской правде" Гитанас Науседа рассказал, что Киев планирует заручиться такой поддержкой всех стран-членов ЕС.

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