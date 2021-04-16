Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський про зустріч Байдена і Путіна: Це могло б вирішити деякі питання

П'ятниця, 16 квітня 2021, 18:06
Зеленський про зустріч Байдена і Путіна: Це могло б вирішити деякі питання

Президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до ідеї двохсторонніх перемовин президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.  

Джерело: брифінг президента України у Парижі

Пряма мова Зеленського: "Щодо пропозиції президента Байдена зустрітися з президентом Путіним в третій країні. Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно і це дуже важливо в будь-якому питанні, коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать.

І тому це могло б вирішити деякі питання, тому що діалог між цими країнами повинен бути. Тому що, іноді, коли такі великі держави не розмовляють, то страждають інші і повірте нам, ми це розуміємо".

Деталі: Зеленський також додав, що якщо на цій зустрічі буде підніматися питання України, то таке обговорення не буде предметним: "Це ще раз буде показувати, що великим країнам за розміром здається, що все обертається навколо них, але світ набагато більший".  

Передісторія:

  • Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту.
  • Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.
  • Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.
  • У четвер Кремль заявив, що не бачить можливості організувати двосторонню зустріч президента США Дж Байдена і президента РФ Владіміра Путіна в найкоротші терміни. 

  

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Байден
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: