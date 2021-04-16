Зеленський про зустріч Байдена і Путіна: Це могло б вирішити деякі питання

Президент України Володимир Зеленський позитивно ставиться до ідеї двохсторонніх перемовин президентів США Джо Байдена і Росії Володимира Путіна.

Джерело: брифінг президента України у Парижі

Пряма мова Зеленського: "Щодо пропозиції президента Байдена зустрітися з президентом Путіним в третій країні. Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно і це дуже важливо в будь-якому питанні, коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать.

І тому це могло б вирішити деякі питання, тому що діалог між цими країнами повинен бути. Тому що, іноді, коли такі великі держави не розмовляють, то страждають інші і повірте нам, ми це розуміємо".

Деталі: Зеленський також додав, що якщо на цій зустрічі буде підніматися питання України, то таке обговорення не буде предметним: "Це ще раз буде показувати, що великим країнам за розміром здається, що все обертається навколо них, але світ набагато більший".

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