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Зеленский о встрече Байдена и Путина: Это могло бы решить некоторые вопросы

Пятница, 16 апреля 2021, 18:06

Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к идее двусторонних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Источник: брифинг президента Украины в Париже

Прямая речь Зеленского: "О предложения президента Байдена встретиться с президентом Путиным в третьей стране… Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя и это очень важно в любом вопросе… когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат.

И поэтому это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что, иногда, когда такие большие державы не разговаривают, то страдают другие и поверьте нам, мы это понимаем".

Детали: Зеленский также добавил, что если на этой встрече будет подниматься вопрос Украины, то такое обсуждение не будет предметным: "Это еще раз будет показывать, что большим странам по размеру кажется, что все вращается вокруг них, но мир гораздо больше".

Предыстория:

  • Президенты Байден и Путин провели телефонный разговор во вторник, во время которой на первый план вышла идея проведения саммита.
  • Байден предложил Путину встреча в третьей стране для разговора, в частности, об Украине.
  • Также Байден призвал Путина снизить напряженность на границе Украины.
  • В четверг Кремль заявил, что не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Дж Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

Темы: БайденЗеленскийПутин


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