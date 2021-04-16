Зеленский о встрече Байдена и Путина: Это могло бы решить некоторые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский положительно относится к идее двусторонних переговоров президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Источник: брифинг президента Украины в Париже

Прямая речь Зеленского: "О предложения президента Байдена встретиться с президентом Путиным в третьей стране… Я считаю, что это правильно. Это очень вовремя и это очень важно в любом вопросе… когда есть такой диалог, как говорят, пушки молчат.

И поэтому это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами должен быть. Потому что, иногда, когда такие большие державы не разговаривают, то страдают другие и поверьте нам, мы это понимаем".

Детали: Зеленский также добавил, что если на этой встрече будет подниматься вопрос Украины, то такое обсуждение не будет предметным: "Это еще раз будет показывать, что большим странам по размеру кажется, что все вращается вокруг них, но мир гораздо больше".

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