Версальський палац заговорив українською
П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:41
У рамках проєкту першої леді Олени Зеленської у Версальському палаці з’явилась екскурсія українською мовою.
Джерело: Зеленська у Facebook
Пряма мова: "Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень усі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою".
Деталі: За словами першої леді, дев'ять місяців витратили на перемовини, підписання договору, пошук підрядників для перекладу, редагування текстів, акторів озвучування, інтеграцію в застосунок та тестування.
Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів.
Олена Зеленська анонсувала наступний аудіогід у Національному музеї історії в Данії.
Передісторія:
- У межах проєкту щодо впровадження україномовних аудіогідів у найвідоміших музеях світу "солов’їною" вже говорять Колізей в Римі, Національний музей у Варшаві, Віденський музеї історії мистецтв, художня галерея Альбертіна та інші.
Українська правда