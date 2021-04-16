Версальський палац заговорив українською 

У рамках проєкту першої леді Олени Зеленської у Версальському палаці з’явилась екскурсія українською мовою.

Джерело: Зеленська у Facebook

Пряма мова: "Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень усі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою".

Деталі: За словами першої леді, дев'ять місяців витратили на перемовини, підписання договору, пошук підрядників для перекладу, редагування текстів, акторів озвучування, інтеграцію в застосунок та тестування.

Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів.

Олена Зеленська анонсувала наступний аудіогід у Національному музеї історії в Данії.

Передісторія: