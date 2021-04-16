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Версальський палац заговорив українською 

П'ятниця, 16 квітня 2021, 20:41
Версальський палац заговорив українською 
Фото: Facebook першої леді

У рамках проєкту першої леді Олени Зеленської у Версальському палаці з’явилась екскурсія українською мовою. 

Джерело: Зеленська у Facebook

Пряма мова: "Ми наполегливо працювали дев’ять місяців, щоб після закінчення карантинних обмежень усі охочі відвідувачі Версальського палацу змогли почути екскурсію українською мовою".

Деталі: За словами першої леді, дев'ять місяців витратили на перемовини, підписання договору, пошук підрядників для перекладу, редагування текстів, акторів озвучування, інтеграцію в застосунок та тестування. 

Почути українську у Версалі можна буде після карантину, коли палац буде доступний для відвідувачів. 

Олена Зеленська анонсувала наступний аудіогід у Національному музеї історії в Данії. 

Передісторія:

  • У межах проєкту щодо впровадження україномовних аудіогідів у найвідоміших музеях світу "солов’їною" вже говорять Колізей в Римі, Національний музей у Варшаві, Віденський музеї історії мистецтв, художня галерея Альбертіна та інші.

Українська правда

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Теми: моваФранціяперша леді
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