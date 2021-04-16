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Версальский дворец заговорил на украинском

Пятница, 16 апреля 2021, 20:41
Версальский дворец заговорил на украинском
Фото: Facebook первой леди

В рамках проекта первой леди Елены Зеленская в Версальском дворце появилась экскурсия на украинском языке.

Источник: Зеленская в Facebook

Прямая речь: "Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке".

Детали: По словам первой леди, девять месяцев потратили на переговоры, подписание договора, поиск подрядчиков для перевода, редактирования текстов, актеров озвучивания, интеграцию в приложение и тестирования.

Услышать украинский в Версале можно будет после карантина, когда дворец будет доступен для посетителей.

Елена Зеленская анонсировала следующий аудиогид в Национальном музее истории в Дании.

Предыстория:

  • В рамках проекта по внедрению украиноязычных аудиогидов в самых известных музеях мира "соловьиной" уже говорят Колизей в Риме, Национальный музей в Варшаве, Венский музей истории искусств, художественная галерея Альбертина и другие.

Украинская правда

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Темы: языкФранцияпервая леди
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