Версальский дворец заговорил на украинском

В рамках проекта первой леди Елены Зеленская в Версальском дворце появилась экскурсия на украинском языке.

Источник: Зеленская в Facebook

Прямая речь: "Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке".

Детали: По словам первой леди, девять месяцев потратили на переговоры, подписание договора, поиск подрядчиков для перевода, редактирования текстов, актеров озвучивания, интеграцию в приложение и тестирования.

Услышать украинский в Версале можно будет после карантина, когда дворец будет доступен для посетителей.

Елена Зеленская анонсировала следующий аудиогид в Национальном музее истории в Дании.

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