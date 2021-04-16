Версальский дворец заговорил на украинском
Пятница, 16 апреля 2021, 20:41
В рамках проекта первой леди Елены Зеленская в Версальском дворце появилась экскурсия на украинском языке.
Источник: Зеленская в Facebook
Прямая речь: "Мы упорно работали девять месяцев, чтобы после окончания карантина все желающие посетители Версальского дворца смогли услышать экскурсию на украинском языке".
Детали: По словам первой леди, девять месяцев потратили на переговоры, подписание договора, поиск подрядчиков для перевода, редактирования текстов, актеров озвучивания, интеграцию в приложение и тестирования.
Услышать украинский в Версале можно будет после карантина, когда дворец будет доступен для посетителей.
Елена Зеленская анонсировала следующий аудиогид в Национальном музее истории в Дании.
Предыстория:
- В рамках проекта по внедрению украиноязычных аудиогидов в самых известных музеях мира "соловьиной" уже говорят Колизей в Риме, Национальный музей в Варшаве, Венский музей истории искусств, художественная галерея Альбертина и другие.
Украинская правда