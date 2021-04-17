Кастро пішов з посади лідера Компартії Куби

Рауль Кастро заявив, що йде у відставку з поста лідера Комуністичної партії Куби, завершуючи шість десятиліть правління його сім'ї.

Джерело: BBC з посиланням на заяву Кастро на партійному з'їзді

Деталі: Кастро заявив, що передає керівництво молодому поколінню, "повному пристрасті і антиімперіалістичного духу".

Наступника Кастро оберуть в кінці чотириденного конгресу.

BBC зазначає, що хоча Кастро ще не схвалив кандидатури наступника, поширена думка, що керівництво партією перейде до Мігеля Діаса-Канеля, який обійняв посаду голови острова в 2018 році.

Нагадаємо: Рауль Кастро обійняв посаду президента у 2008 році, після того, як цю посаду залишив його брат Фідель. У 2011 році Рауль Кастро обійняв посаду першого секретаря партії.