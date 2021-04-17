Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кастро пішов з посади лідера Компартії Куби

Субота, 17 квітня 2021, 01:31
Кастро пішов з посади лідера Компартії Куби

Рауль Кастро заявив, що йде у відставку з поста лідера Комуністичної партії Куби, завершуючи шість десятиліть правління його сім'ї.

Джерело: BBC з посиланням на заяву Кастро на партійному з'їзді

Деталі: Кастро заявив, що передає керівництво молодому поколінню, "повному пристрасті і антиімперіалістичного духу".

Наступника Кастро оберуть в кінці чотириденного конгресу.

BBC зазначає, що хоча Кастро ще не схвалив кандидатури наступника, поширена думка, що керівництво партією перейде до Мігеля Діаса-Канеля, який обійняв посаду голови острова в 2018 році.

Нагадаємо: Рауль Кастро обійняв посаду президента у 2008 році, після того, як цю посаду залишив його брат Фідель. У 2011 році Рауль Кастро обійняв посаду першого секретаря партії. 

"Українська правда" в Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

Усі новини...
Останні новини
20:39
Мисливці на "Шахедів" і суперсучасні ракетні системи: на Львівщині кажуть, що посилили ППО
20:27
У Севастополі було чутно вибух, окупанти пишуть про збитий безпілотник
20:24
У жовтні банки видали іпотечних кредитів на 1,3 мільярда – НБУ
20:13
"Укргідроенерго" планує відновити 1 ГВт потужності протягом наступних пів року
20:10
Народила від батька: на Сумщині поліція затримала чоловіка, який систематично ґвалтував доньку
20:08
Європейська інвесткомпанія KKCG придбала ІТ-платформу Avenga з офісами в Україні
20:06
Шольц розповів, як відволік Орбана від голосування проти України
20:05
Російський суд відправив кримського журналіста Ернеса Аметова до в’язниці на 11 років 
20:00
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
19:59
Оновлено, відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
Усі новини...
Реклама: