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Кастро ушел с поста лидера Компартии Кубы

Суббота, 17 апреля 2021, 01:31
Кастро ушел с поста лидера Компартии Кубы

Рауль Кастро заявил, что уходит в отставку с поста лидера Коммунистической партии Кубы, завершая шесть десятилетий правления его семьи.

Источник: BBC со ссылкой на заявление Кастро на партийном съезде

Детали: Кастро заявил, что передает руководство молодому поколению, "полному страсти и антиимпериалистического духа".

Преемника Кастро выберут в конце четырехдневного конгресса.

BBC отмечает, что хотя Кастро еще не одобрил кандидатуру преемника, распространено мнение, что руководство партией перейдет к Мигелю Диасу-Канело, который занял пост главы острова в 2018 году.

Напомним: Рауль Кастро занял пост президента в 2008 году, после того, как этот пост оставил его брат Фидель. В 2011 году Рауль Кастро занял пост первого секретаря партии.

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